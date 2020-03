Corona Alert: बारडोली नपा सतर्क, दवाई का छिड़काव शुरू



पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की

भीड़भाड़ और ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों मे दवाई का छिड़काव करने के साथ-साथ सफाई भी शुरू



