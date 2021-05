मर गई मानवता : कोरोना संक्रमित का शव सडक़ पर पटक दिया, रात भर पड़ा रहा

मर गई मानवता : कोरोना संक्रमित का शव सडक़ पर पटक दिया, रात भर पड़ा रहा



- अस्पताल प्रशासन बिल जमा नहीं करने पर नहीं दिया मृत्यु प्रमाण पत्र

Humanity died ..

- The hospital administration did not give the death certificate for not submitting the bill