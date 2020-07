वापी में कोरोना मरीजों का शतक पूरा

वापी. वापी में कोरोना के मरीजों की संख्या सौ के पार पहुंच गई है। शनिवार को जिले में 19 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें से छह वापी के हैं। पूरे जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 203 हो गई है। इसमें से 106 वापी के हैं।

शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में छह वलसाड, पांच पारडी, छह वापी, एक उमरगाम और एक धरमपुर तहसील से हैं। जिसमें छह महिलाएं शामिल हैं। शनिवार को दो मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। इससे पूर्व शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव 44 वर्षीय वापी निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी के साथ जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या पांच तक पहुंच गई है। 121 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे जिले में होम क्वारंटाइन, सरकारी फेसिलिटी और प्राइवेट फेसिलिटी क्वारंटाइन लोगों की संख्या 904 है। इसमें सबसे ज्यादा वलसाड तहसील में 579 लोग क्वारंटाइन हैं। उसके बाद उमरगा में 168, धरमपुर में 73, वापी में 68 और कपराडा में नौ तथा पारडी में सात लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। पूरे जिले में धन्वंतरी रथ द्वारा कोरोना की जांच और जागरुकता कार्यक्रम के तहत 1683 घरों के 6261 लोगों का सर्वे तथा 1558 लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड करवाया गया है। 4629 को काढ़ा वितरण किया गया।

