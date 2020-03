COVID-19 : सूरत में लंदन से लौटी युवती कोरोना पॉजेटिव



गुजरात में पहला मामला... - सिविल अस्पताल में भर्ती, हालत फिलहाल सामान्य

Corona Positive girl returned from London in Surat

First case in Gujarat ... - Civil hospitalization, condition currently normal