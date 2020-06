वापी में दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव

वापी. वापी में सोमवार को दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नूतन नगर निवासी 34 वर्षीय पुरुष और कब्रिस्तान रोड निवासी 79 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं, कोरोना से ठीक होने पर सोमवार को सात लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इसमें चार लोग वापी के हैं।

ठीक होने वालों में दिव्यम अपार्टमेन्ट वलसाड निवासी 84 वर्षीय महिला और 91 वर्षीय पुरुष, कपराड़ा के मोटापोंढा निवासी 30 वर्षीय महिला शामिल है। इसके अलावा वापी के चणोद अमर नगर निवासी 51 वर्षीय पुरुष, 44 वर्षीय पुुरुष के अलावा गुंजन क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय पुरुष एवं मुक्तानंद मार्ग चला निवासी 21 वर्षीय युवक को अस्पताल से छुट्टी मिली है।

https://www.patrika.com/surat-news/two-corona-positive-patients-found-in-vapi-stirred-6106776/

#IndiaFightsCorona



It's okay to feel a little anxious or worried right now. It's okay to ask for help. Call us - We're here for you.



#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/eImsMHlp86