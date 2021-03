नकली सोना गिरवी रख लिया था 10.87 लाख का लोन



- तीन जनों के खिलाफ एक और मामला दर्ज

एम्ब्रोयडरी जॉबवर्कर से 34.32 लाख की धोखाधड़ी

- Another case filed against three people

34.32 lakh fraud from embroidered jobworker