नकली शराब के कारखाने पर छापा, सामग्री के साथ एक गिरफ्तार

नकली शराब बनाने वाले जिंदगियां लील सकते हैं!

- विभिन्न केमिकल से घर में ही ब्रांडेड शराब की बोतलें तैयार कर चोरी-छिपे बेचता था आरोपी

- The accused used to sell branded liquor bottles at home with various chemicals and secretly sell them.