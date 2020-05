covid 19 in surat : पाली गांव में 150 लोगों ने पुलिस पर किया पथराव

lockdown in surat

- होम क्वारंटाइन के उलंघन को लेकर पुलिस को साथ हुआ विवाद

- लाठीवार और टीयर गैस के आधा दर्जन गोले छोड कर हालत पर काबू पाया

covid 19 in surat: 150 people pelted stones at police in Paligam surat

lockdown in surat

- Controversy with police over violation of home quarantine

- Overcame the situation by leaving half a dozen shells of tear gas and lathicharge