COVID 19 IN SURAT : सूरत में मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज



- सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने व धार्मिक भावनाएं भडक़ाने का आरोप

COVID 19 IN SURAT: Case filed against maulvi in Surat

- Accused of spreading rumors and inciting religious sentiments against the government by making videos viral on social media