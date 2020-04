covid 19 in surat : कफ्र्यु खत्म, लॉक डाउन जारी रहेगा



- रमजान के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं, खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे

covid 19 in surat: curfew over, lock down will continue

No special arrangements for Ramadan, will be able to buy food items in surat