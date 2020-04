COVID 19 IN SURAT : सीआइएसएफ जवान समेत पांच को किया क्वारंटाइन

SURAT NEWS

- होमगार्ड जवान के संपर्क में आए 28 जनों की हुई स्वास्थ्य जांच

- सलाबतपुरा थाने के होमगार्ड जवान के कोरोना संक्रमित होने का मामला

COVID 19 IN SURAT: Quarantine five including CISF jawans

- Health check-up of 28 people who came in contact with home guard jawan

- Home guard jawan of Salabatpura police station getting corona infected