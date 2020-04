CORONA : कोरोना से जंग में ये भी मिला रहे है प्रशासन के साथ कदम ताल

#पत्रिका कोरोना कर्मवीर अभियान

LOCKDOWN IN SURAT - धार्मिक स्थानों समेत 415 जगहों को बिना कोई शुल्क लिए किया सेनेटाइज

COVID 19 IN SURAT : They also joining battle with Corona in surat

#patrika corona karmaveer campaign

- Sanitize 415 places including religious places at no charge in surat