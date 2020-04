COVID 19 IN SURAT : 22 किमी दूर से आता है कोरोना से जंग का ये सिपाही

LOCKDOWN IN SURAT

#corona karamveer abhiyan patrika

#patrika karmveer award

- लिंबायत जोन के 15 होम क्वारंटाइन लोगों की देख रेख़ का है जिम्मा

- हर रोज उनके घर डिस इंन्फेक्शन कर, गतिविधियों की जानकारी लेते हैं

COVID 19 IN SURAT: This soldier of Corona war comes from 22 km away

- 15 home quarantine people of Limbayat zone are looked after

- Every day by disinfecting their house, they get information about