COVID-19 : समूह नहीं, घर पर अकेले ही करेंगे इष्ट की आराधना



- प्रधानमंत्री की अपील के बाद अधिकतर मंडलों ने निरस्त किए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम

- नोवल कोरोना (कोविड-19) के खिलाफ लड़ाई में सूरत के धार्मिक संगठन भी शामिल

Not a group, alone at home will worship our Ishta

After the Prime Minister's appeal, most of the mandals canceled various religious programs.

- Surat's religious organizations are also involved in the fight against the Novel Corona (Kovid-19)