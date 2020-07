covid 19 : कोरोना काल में कहां बिना मास्क के गुरूदर्शन के जुटी 100 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़?

covid 19 : कोरोना काल में कहां बिना मास्क के गुरूदर्शन के लिए जुटी 100 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़?

- कबीर पंथी आश्रम में सोशल डिस्टेन्सिंग की धज्जियां उड़ाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

- मामला सामने आने पर जागी पुलिस

- Videos of social distancing at Kabir Panthi Ashram are viral on social media

- Awakened police when matter comes to light