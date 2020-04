COVID19 : संक्रमण फैलाने पर सजा के साथ महामारी का खर्चा भी वसूल सकती है सरकार !

The epidemic act in india

- 123 साल पूर्व ब्रिटिश काल में बना था महामारी अधिनियम, तब से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया बदलाव

COVID19: The government can recover the cost of epidemic with the punishment for spreading the infection ! An epidemic act was made in the British era 123 years ago, since then no government has made changes.