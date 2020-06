covid19 : दीवार पर सिर पछाड़ा, अंदरुनी चोट से युवक की मौत

covid19 : lockdown in surat

- टीआरबी जवान समेत चार जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

- सीढिय़ां उतरते वक्त टीआरबी जवान को धक्का लगने से हुआ विवाद

murder : Head beat on wall, youth dies due to internal injury in surat

- A case of murder registered against four people including TRB jawan

- Controversy over TRB jawans being pushed while stepping up stairs