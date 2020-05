covid19 : गृह जिले में प्रवेश करते ही लग गया होम क्वारंटाइन का ठप्पा

lockdown in india

..यूं शुरू हुआ सफर और ऐसे पहुंचे गांव...

- सूरत से राजस्थान और झारखंड तक अपने गांव पहुंचे परिवारों ने पत्रिका से सांझा किए अनुभव और सफर की दास्तां....

covid19: Home quarantine struck as it enters the home district

lockdown in india

..The journey started and reached the village like this ...

- Families who have reached their villages from Surat to Rajasthan and Jharkhand shared experiences of journeys to Rajasthan patrika.