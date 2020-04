covid19 in surat : असली के साथ नकली पुलिसकर्मी भी करवा रहे लोगों को उठक बैठक !

lockdown in surat

- उधना में फर्जी पुलिसकर्मी पकड़ा गया, चौराहे पर झाड़ रहा था रौब

- लॉक डाउन में मोबाइल छीन कर ले गए

covid19 in surat : bogus police is also active in surat city

- Fake policeman caught in Udhna, flogging at crossroads

- Snatch mobile in lock down