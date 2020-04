COVID19 IN SURAT : ऐसे हो रही है सोसाइटी की जरूरी मीटिंग

LOCKDOWN IN SURAT

- कोविड़ 19 से लड़ाई में आम लोग भी संभाल रहे है मोर्चा

COVID19 IN SURAT: Important meeting of the society is happening in this way

- Common people are also handling the fight for Covid 19 battle in surat