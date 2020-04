covid19 in surat : पुलिस व सुरक्षा बलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कवायद

lockdown in sruat

- रोग प्रतिरोधक दवाओं के 5 हजार किट का वितरण

covid19 in surat: Increase immunity of police and security forces

- Distribution of 5 thousand kits of immunological drugs