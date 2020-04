covid19 in surat : नवागाम डिंडोली में लोगों ने पुलिस पर किया पथराव

lockdown in surat

- युवक की पिटाई से नाराज थे लोग

- एक पुलिसकर्मी जख्मी, आठ जनें गिरफ्तार

covid19 in surat: people pelted stones at police in Nawagam Dindoli

- People were angry with the beating of the young man

- A policeman injured, eight people arrested