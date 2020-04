covid19 in surat : 13 साल की किशोरी को बनाया गर्भवती

lockdown in surat

- दूर के रिश्ते का प्रौढ़ नाना गिरफ्तार

- 50 रुपए का लालच देकर करता था बलात्कार

covid19 in surat: Rape with 13 year old teenager, got pregnant

- Adult maternal grandfather of distant relationship arrested

- Used to rape with greed of 50 rupees