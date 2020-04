covid19 in surat : 14 मई तक लागू रहेगी धारा 144

lockdown in surat - कोविड19 इफेक्ट

- चार से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक आयोजन

covid19 in surat: Section 144 will remain in force till May 14

lockdown in surat - covid 19 effects

- More than four people will not be able to gather at one place, public events will not be possible.