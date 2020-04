COVID19 IN SURAT : खाद्य तेल,पोहा, सिंगदाना समेत कई चीजों की कमी

LOCKDOWN IN SURAT : पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

- थोक विक्रेताओं के यहां चक्कर लगा रहे दुकानदार

- लॉक डॉउन के बाद की सप्लाई नहीं आ रही



Lack of many things including edible oil, poha, singdana in surat



( Patrika ground report)

- Shopkeepers revolving around wholesalers

- No supply after lockdown