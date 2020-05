covid19 : ‘तुम्हें कोरोना है, कोरोना मत फैलाओं’ कह कर अस्पताल जा रही नर्स का रास्ता रोका !



lockdwn in surat - गोडादरा की सोसायटी की महिला समेत चार जनों के खिलाफ मामला दर्ज

covid19 in surat : lockdown way to hospital for a nurse by saying 'you have corona, don't spread corona'

- case filed against four people including women of Society in Godadara surat