covid19 : क्वारंटाइन से मुक्ति के लिए थाली-बैलन बजा कर विरोध प्रदर्शन

lockdown 4.0 in surat

- मान दरवाजा से कांग्रेसी पार्षद समेत चौदह जनें को पुलिस ने किया गिरफ्तार

covid19: Protest by playing thali-ballon for quarantine release in surat

- Police arrested fourteen people including the councilor from Man Darwaza