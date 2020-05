covid19 : हर रोज 200 घरों का सर्वे करने पर मिलते है मात्र 30 रुपए !



कोरोना कर्मवीर - क्यों निराश है कोरोना से जंग में अहम भूमिका निभा रही आशा वर्कर?

- जान जोखिम में डाल कर कड़ी घूप में निकलती हैं संवेदनशील इलाकों की जानकारी जुटाने

