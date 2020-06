covid 19 : कोरोना को लेकर अलग अलग समुदायों के दो गुटों में झड़प

covid19 : lockdown in sruat

- जहांगीरपुरा एसएमसी टेनामेंट में हुई घटना, पुलिस ने दोनों गुटों के पांच पांच जनों को नामजद शुरू की कार्रवाई

covid19: Two groups of different communities clash over Corona in surat

- Incident in Jahangirpura SMC Tenement, Police started action by nominating five men of both groups