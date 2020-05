lockdown : पुलिस आयुक्त स्वंय एक-एक घंटा चौराहे पर देंगे ड्यूटी

covid19 in surat

- कड़ी धूप में ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए अनोखी पहल

Lockdown: Commissioner of Police will do duty one hour every day at traffic junction of city - Unique initiative to increase the enthusiasm of traffic policemen doing duty in the harsh sunlight