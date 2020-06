wanted : हिस्ट्रीशीटर भूपत आहिर गिरोह के वांछित को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

- लाजपोर जेल से पेरोल मिलने पर हुआ था फरार

Crime Branch caught the History Sheeter Bhupat Ahir gang wanted

- He escaped after getting parole from Lajpore jail