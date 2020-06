CRIME : दो लोडेड पिस्तौल के साथ हिस्ट्रीशीटर जीतू रावल गिरफ्तार



- क्राइम ब्रांच ने उगत-केनाल रोड के फ्लेट से पकड़ा

- शातिर वीपीन मारु से रंजिश के चलते सूर्या मराठे से खरीदी थी

CRIME: Historyheater Jeetu Rawal arrested with two loaded pistols

- Crime Branch caught from Ugat-Canal Road flat

- Surya was bought from Vipin Maru from Surya Marathe due to rivalry