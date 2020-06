CRIME : रात्रि कफ्र्यू व चौराहों पर तलाशी होने के बावजूद चोर-उचक्के बेखौफ !

कापोद्रा क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में तीन दुकानों के शटर तोड़़ डाले ट्रेवेल्स एजेन्सी से 2.95 लाख चोरी, दो जनों के मोबाइल छीने, सरदार मार्केट में पर्स चोरी

In Kapodra area, thieves broke the shutters of three shops in a single night, 2.95 lakhs stolen from Travels Agency, mobile phones of two people, purses stolen in Sardar Market