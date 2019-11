Danah, Daman-Diu merger News; विलय से दादरा नगर हवेली के अस्तित्व पर संकट

सिलवासा. भारतवर्ष में 66 वर्ष स्वंतत्र संघ प्रदेश रहने के बाद दादरा नगर हवेली दानह, दमण-दीव संयुक्त संघ गणराज्य में सम्मिलित होना लगभग तय हो गया है। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने दादरा नगर हवेली, दमण दीव विलीनीकरण विधेयक 2019 संसद पटल पर रखा है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों को बताते रेड्डी ने संसद को बताया कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन की नीति के तहत दोनों संघ प्रदेशों की कम जनसंख्या, सीमित भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। दोनों संघ प्रदेशों के विलय से लक्ष्य के साथ लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। इससे प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी और योजना तथा कार्यों में समरूपता लाई जा सकेगी। दोनों प्रदेशों का पृथक संवैधानिक क्षेत्र होने से विकास कार्योंं में शिथिलता के साथ प्रशासनिक फिजूलखर्ची बढ़ रही है। दोनों संघ प्रदेश एक होने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार में कटौती होगी। लोकसभा में चर्चा के बाद राज्यसभा एवं राष्ट्रपति की मोहर लगना सिर्फ खानापूर्ति रह जाएगा।

दादरा नगर हवेली सन् 1779 से एक पुर्तगाली उपनिवेश था

संक्षिप्त इतिहास: भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम कोने में स्थित दादरा नगर हवेली सन् 1779 से एक पुर्तगाली उपनिवेश था। 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ तथा सन् 1961 में संघ शासित प्रदेश के रूप में भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया। 1954 से 1961 तक यह स्वतंत्र रूप से संचालित स्वराज्य था। वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इसे केन्द्र शासित प्रदेश की मंजूरी दी थी। संघ प्रदेश दादरा, नगर और हवेली नामक तीन मुख्य गांवों का समूह है। इस प्रदेश पर 18वींं सदी से वर्ष 1954 तक पुर्तगीजों का आधिपत्य रहा था। वर्ष1947 में जब भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिल गई, उस समय पुर्तगाली दादरा नगर हवेली को अलग रियासत बताकर छोडऩे को तैयार नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलते ही पुडिचेरी, कारकिल और चन्द्रनगर से फ्रांसिसी भाग खड़े हुए, लेकिन पुर्तगालियों ने दादरा एवं नगर हवेली पर शासन का कब्जा बरकरार रखा। बाद में महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा के स्वयंसेवकों की मदद से यह प्रदेश 2 अगस्त 1954 को पुर्तगीजों की दासता से मुक्त हुआ।

दादरा नगर हवेली की फैक्ट फाइल :-

प्रशासक प्रफुल्ल पटेल

स्थापना दिवस 11 अगस्त 1961

क्षेत्रफल 491 वर्ग किमी

घनत्व 698 प्रति वर्ग किमी

जनसंख्या (2011) 342,709

पुरुष (2011) 193,760

महिलाएं (2011) 149,949

जिले 01

राजधानी सिलवासा

नदियां दमणगंगा, साकरतोड़

भाषा गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, हिन्दी

पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, दमण

साक्षरता 86.34 प्रतिशत







