CS RESULT : झुंझुनू के गीतांश ने हासिल किया 14वां स्थान

सूरत. मूल राजस्थान के झुंझुनू निवासी सूरत के गीतांश मरोडिया ने सीएस Company Secretaries एक्जीक्यूटिव परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 800 अंकों की इस परीक्षा में गीतांश ने सीए रवि छवछरिया के मार्गदर्शन में 445 अंक हासिल कर देशभर में 14वां क्रम प्राप्त किया है। गीतांश ने बताया कि उसने हाल ही में सीए फाइनल पास किया है। सीए की पढ़ाई उसे सीएस में काम लगी। इसी पढ़ाई के चलते सीएस एक्जीक्यूटिव में देशभर में 14वां स्थान मिला है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) ने दिसंबर 2022 में सीएस Company Secretaries एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की परीक्षा आयोजित की थी। शनिवार को दोनों परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। प्रोफेशनल परीक्षा में रेखा कुमावत ने 470 और दृष्टि जैन ने 457 अंक हासिल किए।