Chhath Mahaparva News: दानह में दिखी बिहार की संस्कृति

सिलवासा. शनिवार को सूर्यास्त एवं रविवार उगते सूर्य को अघ्र्य (Worship of rising sun) देने के बाद चार दिन से चले आ रहे षष्ठी महापर्व का समापन हो गया है। व्रती भोर तडक़े पांच बजे सिर पर डाला रखकर पिपरिया, अथाल, डोकमर्डी, बाविसा फलिया, उलटन फलिया, लवाछा, मसाट के नदी-नालों के विभिन्न घाटों पर पहुंचे। सूर्र्य उदय होने से पूर्व व्रती धूप,दीप, अगरबत्ती एवं पूजा सामग्री का डाला हाथ में लेकर नदी के बहते पानी में उतर गए। मौसम में थोड़ी ठंडक के बावजूद व्रती उगते सूर्यदेव की उपासना में लीन दिखे। पूर्व दिशा में सूर्यदेव के दिखाई देते ही व्रतियों ने पत्ते सहित गन्ने के डंठल, अन्नानास, मौसमी, संतरा, केला, पपीता एवं घर में बनाए पवित्र प्रसाद का अघ्र्य दिया। घाट पर छठी मैया की पूजा की और प्रसाद वितरित किया।

Chhath puja 2019: सूर्य व षष्ठी देवी के पूजन का महापर्व, रखें ध्यान, न हो त्रुटि, हर मनोकामना होगी पूर्ण

Chhath Puja पर उमड़ा जनसैलाब, महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अध्र्य

अघ्र्य के दौरान महिलाओं ने षष्ठी मैया के गीत गाए

उदीयमान सूर्य की पूजा &Worship of rising sun)एवं अघ्र्य देकर व्रतियों ने उपवास खोल लिया है। अघ्र्य के दौरान महिलाओं ने षष्ठी मैया के गीत गाए एवं कई जगह अतिशबाजी की गई। सूर्य उपासना के बाद व्रतियों ने घर आकर आस-पड़ोस में छठ मैया का प्रसाद वितरित किया तथा व्रत सफलता की खुशी व्यक्त की। कई जगह महिलाओं ने घरों पर दोपहर तक छठी मैया के गीत गाए। मसाट में दमणगंगा के घाट तथा मसाट में बेलसा नहर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य पूजा की। यहां ग्राम जनप्रतिनिधियों ने रोशनी, साफ सफाई और नहर पर सुरक्षा के इंतजाम किए। छठ पूजा की सप्ताहभर पहले से तैयारियों में लगे बिहार जनसेवा संघ के संस्थापक एवं भाजपा नेता द्वारिकानाथ पांडे ने बताया कि छठ महोत्सव में वर्षों बाद श्रद्धालुओं को डोकमर्डी खाड़ी पर पक्के घाट की सौगात मिली है। खाड़ी किनारे 46 लाख की लागत से सीमेंट का घाट बनाया गया है। दुनिया में छठ व्रत सबसे पवित्र एवं पुण्यकारी है। इसमें नियम और साधना का पारायण थोड़ा कठिन है। नहाय-खाय से लेकर अघ्र्य तक व्रती पूरे निष्ठा निभाते हैं। खासतौर पर सुहाग एवं पुत्र की रक्षा के लिए यह व्रत रखा जाता है। घाटों पर भारी भीड़ के कारण सवेरे 8 बजे तक श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। इस बार पुलिस ने सभी जगह सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए।

Surat News; ‘महा’ चक्रवात ने फेरा किसानों की मेहनत पर पानी

Bihar: People object to ‘Muslim community’ named as mischief makers in Chhath Puja notification, DM says, we say it as it is https://t.co/BOkKnFC5Al