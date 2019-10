Banking Fraud News; पीएमसी बैंक में फंसे रुपए निकालने उमड़ रहे ग्राहक

पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव मस्टीस्टेट बैंक (पीएमसी) की वापी शाखा में फंसे अपने रुपए निकालने के लिए लोग उमड़ रहे हैं

कड़ी धूप में भी लाइन में लग रहे



People are flocking to get their money stuck in the Vapi branch of Punjab and Maharashtra Co-operative Muststate Bank (PMC)

Even in the sun