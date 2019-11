groundwater control: दानह में आरओ प्लांट के विद्युत कनेक्शन काटे

सिलवासा. भूजल नियंत्रण के लिए एसएमसी क्षेत्र के सभी आरओ प्लांट के विद्युत कनेक्शन काट दिए हैं। जमीन से बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करने वाले आरओ प्लांट पर एसएमसी ने यह कार्रवाई की है। शहर में बिना अनुमति के एक दर्जन फिल्टर आरओ प्लांट चल रहे थे।

जल संचय को लेकर एसएमसी गंभीर है। प्रशासन ने इस वर्ष जल शक्ति अभियान के तहत रखोली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दपाड़ा में फार्म पॉन्ड, आंबोली वडपाडा में चेकडेम और आंबोली में चेकडेम निर्मित किया है। सिलवासा नगर परिषद ने डांडुल फलिया स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हैै। उपाध्यक्ष अजय देसाई ने बताया कि बोरवेल से पानी के व्यापार की किसी को अनुमति नहीं है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने गत मार्च में बिना परमिशन के बोरवेल व नलकूप पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद पेयजल स्कीम के अलावा नए ट्यूबवेल की खुदाई पर प्रतिबंधित है। यह आदेश भूजल की स्थिति सुधारने के लिए जारी हुए लोगों को घर-घर नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रदेश में औसत से अधिक बारिश के बावजूद भूजल भंडार में 1.5 से 2.0 मीटर तक पानी का अतिरिक्त दोहन हो रहा है। मधुबन डेम में कुल वर्षा जल का सिर्फ 1/6 अंश जल समावेशित की क्षमता है। चालू वर्ष में डेम में कुल संग्रहित पानी का सात गुणा वर्षा जल डिस्चार्ज हुआ है। सीजन में थोड़ी-थोड़ी बरसात में ही डेम से पानी डिस्चार्ज करना पड़ा।

दमण. दमण में भूमिगत पानी निकालकर आरओ वाटर व्यवसाय चलाने वाले व्यवसायियों के साथ प्रशासन ने बैठक आयोजित की। बैठक में व्यवसायियों को बताया गया कि ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन्हें ज्यादा भूजल खींचने पर होने वाले परिणामों की जानकारी भी दी गई।

बैठक में बताया गया कि सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आरओ वाटर व्यवसाय के लिए पंजीकरण किया जाए और बोरवेल के साथ फ्लोमीटर और अन्य जरूरी उपकरण लगाए जाएं। साथ ही अपशिष्ट जल का निपटान सही तरीके से करने की जानकारी दी गई। बैठक में प्रशासक के सलाहकार ए.के.सिंह, वित्त सचिव देविन्दर सिंह, सचिव (उद्योग), सचिव (विद्युत) और दमण के समाहर्ता डॉ. राकेश मिन्हास उपस्थित थे।

