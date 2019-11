सूरत. अरब सागर में उठा चक्रवात ‘महा’ सूरत को छूने से पहले ही कमजोर पड़ गया है। हालांकि मनपा प्रशासन ने अपनी तैयारियों को यथावत रखा है। जब तक महा का संकट पूरी तरह नहीं टल जाता, दमकल अलर्ट पर रहेगा। समुद्र किनारे के करीब 70 गांवों को दी गई चेतावनी को भी जस का तस रखा गया है। सूरत के तटवर्ती इलाकों में एहतियात के तौर पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) को तैनात किया गया है।

निजी और सरकारी इमारतों पर लगे होर्डिंग्स उतारने का काम मंगलवार को भी जारी रहा। महा के जोर को देखते हुए मनपा प्रशाासन ने सोमवार को रिलीज जारी कर ६ नवंबर की शाम से ७ नवंबर की देर रात तक लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी थी। मनपा के मुताबिक जब तक महा का संकट पूरी तरह नहीं टले, लोगों को इस चेतावनी पर अमल करना चाहिए।

तीसरी बार भी सूरत को छुए बगैर गुजर गया चक्रवात, आखिर क्या रही वजह?

सोमवार को चक्रवात महा की चेतावनी जारी करने के साथ ही मनपा प्रशासन ने इससे निपटने की कवायद शुरू कर दी थी। दमकल टीम को अलर्ट पर रखने के साथ रेस्क्यू के लिए बोट तैयार रखने और नाविकों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए थे। सूरत, चौर्यासी, ओलपाड और समुद्र किनारे के करीब 70 गांवों को चेतावनी जारी कर बाहर नहीं निकलने और समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा गया है। मनपा प्रशासन ने किसी भी आपदा में राहत पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम खोलने का निर्णय किया है।

मंगलवार शाम तक चक्रवात महा का असर सूरत पर कमजोर होता दिखा। सेटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि सूरत चक्रवात के ग्रे स्केल के आखिरी छोर पर आ गया है। दो दिन पहले तक चक्रवात का ग्रीन स्केल पूरी तरह सूरत पर छाया हुआ था। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक चक्रवात का ग्रीन स्केल सर्वाधिक प्रभावी रहता है। नीला स्केल थोड़ा कमजोर होने का संकेत देता है, जबकि ग्रे स्केल बताता है कि चक्रवात लगातार कमजोर होता जा रहा है।

बदली परिस्थितियों में भी मनपा प्रशासन ने अपनी तैयारियां यथावत रखी हैं। मंगलवार को भी विभिन्न जोन से खतरे का सबब बन सकने वाले होर्डिंग्स उतारे गए। शाम तक 264 होर्डिंग्स उतार लिए गए थे। 384 ऐसे पेड़ों की ट्रिमिंग की गई है या उन्हें हटा लिया गया है, जो तेज हवा चलने से खतरनाक साबित हो सकते थे। 90 स्ट्रीट लाइटों और हाइमास्क लाइटों को उतार लिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल की 40 टीमें गठित की गई हैं, जो तुरंत मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू करेंगी। स्मीमेर अस्पताल को भी इमरजेंसी के लिए व्यापक तैयारियां करने की हिदायत दी गई है।गौरतलब है कि छह महीने में यह दूसरा अवसर है, जब सूरत चक्रवात के भंवर में फंसता दिख रहा है। जून में आया वायु चक्रवात सूरत आने से पहले ही समुद्र में समा गया था।

Severe Cyclonic Storm MAHA over East Central Arabian Sea moved westwards and intensified into a Very Severe Cyclonic storm at 1430 IST of 03rd November 2019 over East Central Arabian Sea about 590 km WSW of Veraval (Gujarat). pic.twitter.com/XUGai26lUC