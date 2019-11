CYCLONE MAHA तीसरी बार भी सूरत को छुए बगैर गुजर गया चक्रवात, आखिर क्या रही वजह?

विनीत शर्मा

सूरत. विघ्नहर्ता गणेश एक बार फिर सूरत के लिए विघ्नहर्ता साबित हुए। महा के कमजोर पडऩे के साथ ही साबित हो गया कि दरिया गणेश और समुद्री तूफान के बीच एक खास रिश्ता है। जब भी चक्रवात सक्रिय हुआ और सूरत का रुख किया, हर बार विघ्नहर्ता उसके आड़े आ गए और वह दरिया गणेश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया। एक बार भी दरिया गणेश ने समुद्री चक्रवात महा का बल हर लिया।

दरिया गणेश समुद्र किनारे रह रहे सूरतीयों के लिए लोक देवता जैसे हैं। समुद्री तूफानों और दरिया गणेश के बीच एक खास रिश्ता बन गया है। समुद्री चक्रवातों ने जब-जब सूरत का रुख किया, दरिया गणेश ने उन्हें निस्तेज कर सूरतीयों की रक्षा की है। लोगों को भरोसा है कि उनके रहते समुद्री रास्ते से कोई आफत सूरत में घुस नहीं सकती। समुद्र किनारे रह रहे लोगों के लिए दरिया गणेश उस तटरक्षक की तरह हैं जो हर बार उनके ऊपर आ रही मुश्किलों को सूरत का किनारा भी छूने नहीं देते।

समुद्री तूफान और दरिया गणेश के बीच क्या है खास रिश्ता?

मंगलवार को यह भरोसा उस वक्त और मजबूत हो गया जब पता चला कि चक्रवात महा सूरत पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ गया है और रुख बदल लिया है। इससे पहले वर्ष 2017 में ओखी चक्रवात भी सूरत किनारे पहुंचने से पहले ही अचानक निष्क्रिय हो गया था। ओखी चक्रवात से तबाही की आशंका को लेकर जब सूरत समेत पूरा गुजरात थर्राया हुआ था, ओखी सूरत के नजदीक पहुंचने से पहले ही अचानक समुद्र में समा गया था।

#Cyclone #Maha has now reached major (Category 3+) #hurricane strength - the 3rd of the 2019 North Indian Ocean cyclone season to date. This ties 2019 with 1999 for the most North Indian Ocean major hurricanes through November 3 on record (since 1972) pic.twitter.com/WmP8KzBCFp