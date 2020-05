brutal : ऐसा क्या हुआ कि पूरी ताकत से सुरक्षाकर्मी पर बरसाएं डंडे?

- सूरत में दो पुलिसकर्मियों की दादागिरी का वीडियो वायरल

- मामला सामने आने पर डीसीपी ने दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया

What happened so policeman were fired on the security personnel with full power?

- Dadagiri of two policemen in Surat, video goes viral

- DCP suspended two policemen when the matter came to light