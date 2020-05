RAPE : प्रेमी से मिलने निकली 14 वर्षीय किशोरी कैसे फंसी सेक्स रैकेट में ?

covid19: lockdown 4.0 in surat

- गिरोह ने अढाई माह तक कैद रख कर अलग-अलग ग्राहकों के हवाले किया

- क्राइम ब्रांच ने अंकलेश्वर के निकट से उसे मुक्त करवा कर घर पहुंचाया

- सेक्स रैकेट चलाने वाले दंपती गिरफ्तार, दो अन्य तलाश

- The gang kept imprisoned for two and a half months and handed over to different customers - Surat crime Branch freed him near Ankleshwar and brought him home

- Couples running racket arrested, two others wanted