Effect of maha cyclone ; बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान

महा तूफान का असर

बारिश का पानी खेतों में भरने से चारा एवं खाद्यान्न के सडऩे का खतरा मंडराया

टमाटर, मटर, गोभी, पालक, धनियां आदि सब्जियों में भी नुकसान पहुंचा

खड़ी फसल में कीड़े लग गए



Effect of maha storm

Filling of rain water in the fields, danger of fodder and food grains rotten

Vegetables like tomatoes, peas, cabbage, spinach, coriander etc. were also damaged.

Insects in the standing crop