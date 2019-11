Cleanliness Survey Rural: दमण-दीव और दानह ने कर दिया करिश्मा

दमण/सिलवासा. स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेशों में दमण-दीव और दानह को प्रथम पुरस्कार सहित पांच अवॉर्ड मिले हैं। दमण दीव एवं दानह के पंचायत सचिव देवेन्द्र ङ्क्षसह ने दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। जिला प्रशासन ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान में जलशक्ति मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में स्वच्छता के सर्वे का परिणाम घोषित किया गया। मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए सभी जिलों में स्वच्छता के विषय में सर्वे किया गया। अभियान में जिला कलक्टर, जिला पंचायत के सीईओ, बीडीओ, जनप्रतिनिधियों और एनजीओ ने मिलकर अपने शहर को स्वच्छ बनाया था। इसके साथ स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरुकता भी फैलाई गई थी। दमण दीव की आंगनवाडिय़ों, स्कूलों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और ग्रामीण विस्तार के शौचालयों को साफ रखा गया था। इसको लेकर दमण-दीव को प्रथम पुरस्कार मिला है। केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्री वी.सदानंद दौडा और जलशक्ति मंत्रालय विभाग के सचिव ने विश्व शौचालय दिवस पर यह पुरस्कार पंचायत सचिव देवेन्द्र ङ्क्षसह और जिला पंचायत के सीईओ आशीष मोहन को सौंपा है। केन्द्र शासित प्रदेशों में दमण दीव को प्रथम पुरस्कार और जिला स्तर पर दमण को प्रथम और दीव को दूसरा पुरस्कार तथा दादरा नगर हवेली जिला को तीसरा स्थान मिला है। इस तरह कुल पांच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

अफसरों ने संघ प्रदेश प्रशासक को सौंपे जीते पुरस्कार

दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित संघ प्रदेश दमण एवं दीव के पंचायती राज संस्था के सचिव देविंदर सिंह और जिला पंचायत के सीईओ एवं स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक आशीष मोहन ने जीते पुरस्कारों को संघ प्रदेश दमण-दीव एवं दानह के प्रशासक प्रफुल पटेल को सुपुर्द किया। दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय के मंत्री डी.वी.सदानंद गौडा एवं जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी ने दमण- दीव के पंचायती राज संस्था के सचिव को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भेजे गए संदेशों में बताया कि उन्होंने संघ प्रदेश दमण -दीव एवं दानह की उपलब्धियों के लिए अभिवादन भेजा है तथा अन्य राज्यों तथा संघ प्रदेशों को दमण-दीव एवं दानह में हाल कार्यरत विकास कार्य एवं स्वच्छता संबंधित कार्य की प्रेरणा लेकर भारत का विकास करने को कहा है।

