BJP NEWS: दमण के टंडेल बने प्रदेश अध्यक्ष तो दानह के भाजपाई हुए नाराज

संयुक्त संघ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर दीपेश टंडेल की नियुक्ति का मामला

भाजपा बैकफुट पर, अटल भवन में छाया सन्नाटा



Case of appointment of Deepesh Tandel to the post of United States BJP President

BJP on backfoot, silence in Atal Bhavan