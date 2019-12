Marger News; दानह, दमण-दीव मर्जर बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास

दादरा नगर हवेली, दमण-दीव मर्जर बिल 2019

लोकसभा और राज्यसभा से हो चुका है पारित

Dadra Nagar Haveli, Daman-Diu merger bill 2019

It has been passed from Lok Sabha and Rajya Sabha