डांग एक्सप्रेस सरिता गायकवाड़ को भूल गया शिक्षा विभाग

जितेन्द्र पटेल

खेरगाम. गुजरात के डांग जिले के छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दौड़ स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करने वाली सरिता गायकवाड़ को ही शिक्षा विभाग भूल गया। कक्षा सात की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सरिता की जगह किसी वनिता गायकवाड़ का नाम और फोटो छापने की गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुस्तक बाजार में भेजने से पूर्व शिक्षा मंत्री एवं उच्चाधिकारियों ने इसकी जांच तक नहीं की है। कहा जा रहा है कि सरिता की जगह जिस वनिता गायकवाड़ का नाम और फोटो छपा है वह महाराष्ट्र की है और किसी खेल से नहीं जुड़ी है।

We are proud of our golden daughter #SaritaGayekwad for leading our 4x400M relay in Asiad! But feel ashamed as PM’ development still to reach her home: She along with parents lives in Kachcha house without toilet & gas connection! For bus connectivity,Villagers have to walk 4KM! pic.twitter.com/NwMLZgoQg0