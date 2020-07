covid19 : सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकेंगे दशा मां व्रत व कृष्ण जन्मोत्सव

- घरों में दो फिट से अधिक उंची मूर्ती पर भी प्रतिबंध, नहीं निकाल सकेंगे विसर्जन यात्रा

- Ban on even more than two fit height statues in homes, immersion journey will not be held in surat