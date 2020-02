Bardoli News; मृत मछलियों को निकालकर क्लोरीन पाउडर छिड़का

नगरपालिका ने शुरू की नदी किनारे सफाई

मिंढोला नदी में केमिकल युक्त पानी आने का मामला



The municipality started cleaning along the river

Case of water containing chemical water in Mindola river