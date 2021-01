attack : दुकान से जाने के लिए कहा तो भडक़ गए युवक, फिर हुआ कुछ ऐसा

attack : दुकान से जाने के लिए कहा तो भडक़ गए युवक, फिर हुआ कुछ ऐसा

- कतारगाम के ज्वैलर्स पर चाकू से जानलेवा हमला

- ग्राहक बन कर आए दो युवकों ने अचानक किए वार

- लूट या निजी रंजिश में हमले की पुलिस को आशंका

- Two young men came suddenly as customers

- Police apprehension of robbery or attack in personal enmity